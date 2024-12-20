Назван объем инвестиций членов MÜSIAD в экономику Азербайджана

Члены Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей (MÜSIAD) инвестировали в экономику Азербайджана 61,3 млн манатов за последние три года.

Члены Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей (MÜSIAD) инвестировали в экономику Азербайджана 61,3 млн манатов за последние три года.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления "MÜSIAD Азербайджан" Рашад Джабирли на встрече с журналистами.

Он отметил, что Турция занимает одно из ведущих мест среди иностранных инвесторов в Азербайджан, однако подчеркнул, что для дальнейшего развития экономических отношений предстоит проделать большую работу.

"Одной из ключевых целей Шушинской декларации является достижение товарооборота между Турцией и Азербайджаном в 15 млрд долларов США. Товарооборот между нашими странами постоянно растет, и льготы по Соглашению о преференциальной торговле распространяются уже на 35 видов товаров", - отметил Р. Джабирли.

Р. Джабирли подчеркнул важность усиления сотрудничества государственных органов с частным сектором и дальнейшего укрепления торговых связей между двумя странами. Он также отметил необходимость улучшения инвестиционного климата и расширения логистических возможностей.

Бакинский филиал MÜSIAD работает с начала 2018 года, и на данный момент его членами являются более 80 компаний в Азербайджане.