О нас

Назван объем инвестиций членов MÜSIAD в экономику Азербайджана

Назван объем инвестиций членов MÜSIAD в экономику Азербайджана Члены Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей (MÜSIAD) инвестировали в экономику Азербайджана 61,3 млн манатов за последние три года.
Бизнес
20 декабря 2024 г. 13:43
Назван объем инвестиций членов MÜSIAD в экономику Азербайджана

Члены Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей (MÜSIAD) инвестировали в экономику Азербайджана 61,3 млн манатов за последние три года.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления "MÜSIAD Азербайджан" Рашад Джабирли на встрече с журналистами.

Он отметил, что Турция занимает одно из ведущих мест среди иностранных инвесторов в Азербайджан, однако подчеркнул, что для дальнейшего развития экономических отношений предстоит проделать большую работу.

"Одной из ключевых целей Шушинской декларации является достижение товарооборота между Турцией и Азербайджаном в 15 млрд долларов США. Товарооборот между нашими странами постоянно растет, и льготы по Соглашению о преференциальной торговле распространяются уже на 35 видов товаров", - отметил Р. Джабирли.

Р. Джабирли подчеркнул важность усиления сотрудничества государственных органов с частным сектором и дальнейшего укрепления торговых связей между двумя странами. Он также отметил необходимость улучшения инвестиционного климата и расширения логистических возможностей.

Бакинский филиал MÜSIAD работает с начала 2018 года, и на данный момент его членами являются более 80 компаний в Азербайджане.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке MUSIAD members invested $36M in Azerbaijan's economy over past 3 years
Версия на азербайджанском языке MÜSİAD-ın Azərbaycandakı üzvlərinin ölkə iqtisadiyyatına investisiyalarının həcmi açıqlanıb

Другие новости из категории

Дипломат: Товарооборот Азербайджана и Китая по итогам 2024 года будет рекордным
Дипломат: Товарооборот Азербайджана и Китая по итогам 2024 года будет рекордным
20 декабря 2024 г. 13:19
Посол: Германия с оптимизмом смотрит на укрепление партнерства с Азербайджаном
Посол: Германия с оптимизмом смотрит на укрепление партнерства с Азербайджаном
20 декабря 2024 г. 12:24
Назначен новый исполнительный директор Германо-азербайджанской внешнеторговой палаты
Назначен новый исполнительный директор Германо-азербайджанской внешнеторговой палаты
20 декабря 2024 г. 11:39
Президент Азербайджана утвердил грантовый договор между ГТК и Всемирной таможенной организацией
Президент Азербайджана утвердил грантовый договор между ГТК и Всемирной таможенной организацией
19 декабря 2024 г. 17:49
В Азербайджане изменено положение о службе в таможенных органах
В Азербайджане изменено положение о службе в таможенных органах
19 декабря 2024 г. 17:27
Азербайджан возобновил импорт горчицы из Швейцарии
Азербайджан возобновил импорт горчицы из Швейцарии
19 декабря 2024 г. 16:08
Азер Амирасланов: Сфера услуг в Азербайджане - ключевой сектор для повышения занятости
Азер Амирасланов: Сфера услуг в Азербайджане - ключевой сектор для повышения занятости
19 декабря 2024 г. 14:39
Азербайджан за 11 месяцев получил доход в $628 млн от экспорта фруктов и овощей
Азербайджан за 11 месяцев получил доход в $628 млн от экспорта фруктов и овощей
19 декабря 2024 г. 14:20
Товарооборот Грузии с Азербайджаном снизился на 14%
Товарооборот Грузии с Азербайджаном снизился на 14%
19 декабря 2024 г. 14:14
Орхан Мамедов: Желающие вести бизнес должны эффективно использовать инструменты поддержки
Орхан Мамедов: Желающие вести бизнес должны эффективно использовать инструменты поддержки
19 декабря 2024 г. 13:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi