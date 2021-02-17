Назван объем государственных закупок в Азербайджане

Объем государственных закупок в 2020 году по сравнению с 2019 годом вырос на 14,8%

Общий объем государственных закупок в 2020 году составил 6 млрд 567 млн манатов, в том числе электронных - 930 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом сообщил заместитель начальника Государственной службы по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Минэкономики Азербайджана Мамед Аббасбейли.

По его словам, объем государственных закупок в 2020 году по сравнению с 2019 годом вырос на 14,8%: "Доля госзакупок путем тендера составила 3,5 млрд манатов (рост на 31,2%). Согласно запросу предложений, объем покупок составил 1 млрд 236,1 млн манатов, открытых тендеров - 1 млрд 222,9 млн манатов, котировок - 111,5 млн манатов”.