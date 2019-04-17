​Назван лучший автомобиль года

В Нью-Йорке объявили победителей конкурса World Car of the Year 2019, как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте премии.

Сразу три награды — "Автомобиль года", "Дизайн года", "Экологичный автомобиль" завоевал Jaguar I-Pace.

Лучшим автомобилем для города назван Suzukii Jimny. Люксовым автомобилем года признали Audi A7, гиперкаром года — McLaren 72OS.

World Car Awards — международная награда в области автомобилестроения, присуждаемая группой профессиональных международных автомобильных журналистов из более чем 20 стран мира. Машины, которые участвуют в борьбе за звание всемирного автомобиля года, должны продаваться по меньшей мере в пяти странах и как минимум на двух континентах по состоянию на 1 января того года, в рамках которого проводится отбор.