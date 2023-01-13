Назван объем инвестпортфеля Азербайджанской инвестиционной компании

Объем инвестиционного портфеля ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" (АИК) при Министерстве экономики составил 240,3 млн манатов по итогам 2022 года.

Объем инвестиционного портфеля ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" (АИК) при Министерстве экономики составил 240,3 млн манатов по итогам 2022 года.

Как сообщает Report, об этом написал министр Микаил Джаббаров в Twitter.

По его словам, 76% этой суммы направлено на тяжелую промышленность, 13%- на пищевую промышленность, 3% - на зеленую экономику и 8% - на другие отрасли.

"Повышение эффективности деятельности АИС является одной из наших целей. В прошлом году операционные расходы компании были оптимизированы, а показатели доходности по ее основному инвестиционному субпортфелю и субпортфелю ликвидности выросли", - отметил министр.