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    Назначен новый президент Renault

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Совет директоров Renault принял решение назначить на пост президента корпорации Жан-Доминика Сенара.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в настоящее время он возглавляет компанию по производству шин Michelin.

    Генеральным директором французского автоконцерна стал, согласно решению совета, Тьерри Боллоре, находившийся до этого на посту заместителя президента - генерального директора Renault.

    Смена руководства корпорации стала необходима после того, как Карлос Гон, занимавший пост президента - генерального директора, подал в отставку. Бывший руководитель был помещен в Токийскую тюрьму 19 ноября по подозрению в нарушении японского финансового законодательства.

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