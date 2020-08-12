Назначен новый председатель Фонда развития предпринимательства

Фонд развития предпринимательства осуществляет деятельность по оказанию государственной поддержки частному бизнесу в Азербайджане

Кянан Наджафов назначен председателем правления Фонда развития предпринимательства.

Об этом Report сообщили в Министерстве экономики Азербайджана.

В сообщении отмечается, что Фонд развития предпринимательства Минэкономики осуществляет деятельность по оказанию государственной поддержки частному бизнесу в стране, кредитованию предпринимателей на льготных условиях, просвещению деловых людей и оказанию им консультационных услуг, а также стимулированию инвестиций в реальный сектор.

В целях обеспечения эффективности проводимых реформ приказом министра экономики Микаила Джаббарова Кянан Наджафов назначен председателем правления Фонда развития предпринимательства.