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Назначен новый председатель Фонда развития предпринимательства

Назначен новый председатель Фонда развития предпринимательства Фонд развития предпринимательства осуществляет деятельность по оказанию государственной поддержки частному бизнесу в Азербайджане
Бизнес
12 августа 2020 г. 15:33
Назначен новый председатель Фонда развития предпринимательства

Кянан Наджафов назначен председателем правления Фонда развития предпринимательства.

Об этом Report сообщили в Министерстве экономики Азербайджана.

В сообщении отмечается, что Фонд развития предпринимательства Минэкономики осуществляет деятельность по оказанию государственной поддержки частному бизнесу в стране, кредитованию предпринимателей на льготных условиях, просвещению деловых людей и оказанию им консультационных услуг, а также стимулированию инвестиций в реальный сектор.

В целях обеспечения эффективности проводимых реформ приказом министра экономики Микаила Джаббарова Кянан Наджафов назначен председателем правления Фонда развития предпринимательства.

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Версия на азербайджанском языке Sahibkarlığın İnkişafı Fonduna yeni sədr təyin edilib

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