Назначен новый председатель Фонда развития предпринимательства

Кянан Наджафов назначен председателем правления Фонда развития предпринимательства.
Об этом Report сообщили в Министерстве экономики Азербайджана.
В сообщении отмечается, что Фонд развития предпринимательства Минэкономики осуществляет деятельность по оказанию государственной поддержки частному бизнесу в стране, кредитованию предпринимателей на льготных условиях, просвещению деловых людей и оказанию им консультационных услуг, а также стимулированию инвестиций в реальный сектор.
В целях обеспечения эффективности проводимых реформ приказом министра экономики Микаила Джаббарова Кянан Наджафов назначен председателем правления Фонда развития предпринимательства.