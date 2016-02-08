​Назначен новый начальник Департамента налоговых преступлений министерства налогов

8 февраля, 2016 15:47

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ В министерстве налогов произошла очередная кадровая перестановка. Как сообщает Report, приказом министра налогов Фазиля Мамедова советник юстиции Вугар Исмет оглу Исмаилов назначен начальником Департамента предварительного расследования налоговых преступлений министерства налогов. Отметим, что бывший начальник указанного департамента Зейналабдин Мамедзаде приказом министра на прошлой неделе назначен начальником Главного юридического управления. Другим приказом Ф.Мамедова подразделение министерства по особым делам перешло под непосредственное кураторство министра. Отметим, что подписанным в первой половине дня еще одним приказом Ф.Мамедова министр налогов также будет осуществлять контроль над Главным управлением внутренней безопасности и отделом информационных технологий и программного обеспечения.

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