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Назначен начальник Главного таможенного управления Нахчывана

Назначен начальник Главного таможенного управления Нахчывана Назначен временный начальник новосозданного Главного таможенного управления Нахчывана.
Бизнес
29 ноября 2022 г. 13:20
Назначен начальник Главного таможенного управления Нахчывана

Назначен временный начальник новосозданного Главного таможенного управления Нахчывана.

Как сообщили Report в Государственном таможенном комитете (ГТК), исполнение обязанностей начальника Главного таможенного управления Нахчывана возложено на начальника Управления социальных инноваций и аналитики ГТК, полковника таможенной службы Вугара Алиева.

Напомним, что согласно подписанному вчера президентом Ильхамом Алиевым указу о внесении изменений в указ об утверждении "Положения о Государственном таможенном комитете Азербайджанской Республики и структуры комитета”, Государственный таможенный комитет Нахчыванской АР был упразднен.

Вместо него было создано Главное таможенное управление Нахчывана, которое включено в структуру Государственного таможенного комитета Азербайджана.

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