Назначен главный исполнительный директор Caspian Asian Club

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Новое назначение произведено на должность главного исполнительного директора недавно созданного Caspian Asian Club.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев.

На эту должность назначен Самир Гаджиев, в последние два года успешно возглавший юридический комитет Caspian European Club.

Самир Гаджиев получил степень бакалавра в области права в Университете "Тефеккюр" в 2000 году, в 2003 году получил сертификат Института дипломированных страховщиков в Лондоне, а в 2006 году окончил магистратуру Бакинского государственного университета по специальности "Международное право и юриспруденция". За свою профессиональную карьеру Гаджиев занимал руководящие должности в различных страховых компаниях и международных юридических фирмах и в данный момент является директором и руководителем юридической практики PwC Azerbaijan. Женат, имеет двоих детей.

Caspian European Club был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе. Его председателем является президент Ильхам Алиев.

С момента создания Caspian European Club способствует привлечению доходов от нефтяной отрасли на развитие ненефтяного сектора. Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5 тыс. компаний и организаций, работает в 70 странах мира, ведет активную работу в направлении поддержки диалога между государственными структурами и частным сектором.

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