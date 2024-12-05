Назначен генсек Конфедерации предпринимателей Азербайджана

15:40

Генеральным секретарем Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана назначен Гаджилы Зия Джахангир оглу.

Как сообщает Report со ссылкой на Конфедерацию, президент организации Мамед Мусаев подписал приказ о назначении Гаджилы.

Зия Гаджилы работал в Национальной академии наук Азербайджана, заместителем начальника секретариата МЧС, директором Департамента международного сотрудничества и коммуникаций Центрального банка Азербайджана. С апреля 2024 года он занимал должность советника президента Конфедерации.