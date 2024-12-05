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Назначен генсек Конфедерации предпринимателей Азербайджана

Назначен генсек Конфедерации предпринимателей Азербайджана 15:40
Бизнес
5 декабря 2024 г. 16:07
Назначен генсек Конфедерации предпринимателей Азербайджана

Генеральным секретарем Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана назначен Гаджилы Зия Джахангир оглу.

Как сообщает Report со ссылкой на Конфедерацию, президент организации Мамед Мусаев подписал приказ о назначении Гаджилы.

Зия Гаджилы работал в Национальной академии наук Азербайджана, заместителем начальника секретариата МЧС, директором Департамента международного сотрудничества и коммуникаций Центрального банка Азербайджана. С апреля 2024 года он занимал должность советника президента Конфедерации.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyasına Baş katib təyin olunub

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