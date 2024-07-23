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Назначен гендиректор Азербайджанского института метрологии

Назначен гендиректор Азербайджанского института метрологии Назначен генеральный директор Азербайджанского института метрологии при Государственной службе по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком.
Бизнес
23 июля 2024 г. 17:55
Назначен гендиректор Азербайджанского института метрологии

Назначен генеральный директор Азербайджанского института метрологии при Государственной службе по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком.

Как сообщает Report, этот пост занял Хамис Сейранов, ранее временно исполнявший обязанности директора.

Он является победителем I конкурса "Восхождение".

Х.Сейранов родился в 1984 году, получил степень бакалавра и магистра по специальности "Юриспруденция" в Бакинском государственном университете, окончил аспирантуру/докторантуру по специальности "Гражданское и хозяйственное право" в Национальной академии наук Азербайджана, а также получил вторую степень магистра по специальности "Мировые политические процессы" в Университете Мальмё в Швеции.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Metrologiya İnstitutuna baş direktor təyin olunub

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