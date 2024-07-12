Назим Иманов: В Баку сильно снизилась конкуренция в сфере услуг такси

В Баку сильно снизилась конкуренция в сфере предоставления услуг такси.

В Баку сильно снизилась конкуренция в сфере предоставления услуг такси.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Института экономики Министерства науки и образования Назим Иманов.

По его словам, это результат сокращения числа автомобилей такси.

При этом директор считает, что ограничение на эксплуатацию в качестве такси автомобилей по году выпуска повысило не только цены, но и качество предоставляемых услуг.

"По мере роста прибыли в сфере такси начнется и межотраслевой поток капитала. В настоящее время в этой сфере наблюдается простой поток капитала; можно присоединиться к сектору такси, имея машину и лицензию. Постепенно предложение на рынке такси будет расти, и тогда цены стабилизируются. В результате граждане смогут пользоваться более качественными услугами такси по немного более высокой цене, чем раньше", - сказал Иманов.