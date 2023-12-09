Натиг Гасанов: 111 турецких компаний выразили желание инвестировать в Карабах

Первый заместитель председателя правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики Натиг Гасанов сообщил, что в настоящее время 111 турецких компаний выразили желание инвестировать в Карабах.

Первый заместитель председателя правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики Натиг Гасанов сообщил, что в настоящее время 111 турецких компаний выразили желание инвестировать в Карабах.

Как передает Report, об этом он сказал на проходящей в Баку конференции "Гейдар Алиев-100 - Деловой мир одной нации, двух государств".

По его словам, Азербайджан инвестировал в экономику Турции до 20 миллиардов долларов: "Турецкие компании больше всего инвестируют в ненефтяной сектор Азербайджана. Все это дает основание говорить, что поставленные перед нами цели приведут к большим результатам".