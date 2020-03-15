Наплыв покупателей в магазины связан с подготовкой к праздникам - РЕПОРТАЖ - ВИДЕО

В последние дни в ряде магазинов, супермаркетов и других торговых центрах столицы наблюдается повышенное количество покупателей.

Как передает Report, некоторые покупатели говорят, что это связано с пандемией коронавируса .

Ряд покупателей полагает, что закрытие границ с соседними странами может повысить спрос на продукты питания, что в свою очередь спровоцирует рост цен. Другие считают, что закрытие границ приведет к подорожанию ряда продуктов питания, в частности на импортные продукты и сырье для их изготовления.

Учитывая все это, сотрудники Report посетили несколько основных торговых объектов столицы. Выяснилось, что вышесказанные заявления – не более, чем домыслы. Причиной наплыва покупателей в магазинах является подготовка граждан к празднику Новруз в выходные дни.

Заведующий филиала сети супермаркетов Bravo возле станции метро "Кероглу" Эрхан Озбек заявил Report по этому поводу, что покупатели уже начали закупаться к Новрузу. В частности, они закупают кусковой сахар, сахарный песок и другие товары повседневного спроса. Вместе с тем, в настоящее время какого-либо дефицита не наблюдается: "Мы готовы к празднику. Сейчас у нас достаточно макарон, масла и других продуктов.

"На наших складов нет дефицита, в отделах маркета есть все продукты. Мы продолжаем заполнять прилавки. Все в порядке. Покупатели могут найти в наших магазинах нужные им товары".

По словам Э.Озбека, запасов на складах магазина хватит на 3 месяца. Кроме того, производители поставляют новую продукцию.

Напомним, что ранее министр экономики Микаил Джаббаров прокомментировал вопрос массовых закупок в магазинах. Он отметил, что в настоящее время имеется достаточное количество товаров повседневного потребления, включая продукты питания в торговых сетях, магазинах и на складах, и нет никаких оснований для паники.

"Сегодня в стране есть запасы по всем основным продуктам. Есть достаточные запасы товаров и продуктов. Купленные товары заменяются и будут заменены новыми".

По его словам, вопросы экономической безопасности находятся в центре внимания правительства Азербайджана: "Запасы регулярно проверяются и оцениваются для обеспечения продовольственной безопасности страны. В настоящее время ограничения, накладываемые на границы нашей страны из-за риска коронавируса, не распространяются на грузоперевозки".

Министр отметил, что наблюдающееся в последние дни поведение потребителей в торговых центрах и магазинах можно увидеть во всем мире, но в нынешних условиях массовые скопления людей в таких центрах не соответствуют рекомендациям Оперативного штаба при Кабинете министров.

М.Джаббаров еще раз подчеркнул, что в Азербайджане нет никаких проблем в удовлетворении ежедневных потребностей населения, в том числе в поставках продуктов питания.