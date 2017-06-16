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    НАНА: Бизнес должен выплачивать науке налоги

    Акиф Ализаде: Бизнес должен стимулировать науку
    © Report

    Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Азербайджанский бизнес должен выплачивать науке налоги в размере 1%.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Национальной академии наук Азербайджана Акиф Ализаде на проходящей в Баку конференции "Значение инноваций и технологий в экономических реформах".

    "Считаю, что это вопрос следует отразить в законодательстве. Знаю, предприниматели скажут, что мало того, что не могут избавиться от налогов, так еще и должны платить их ученым. Это нас не касается. Если наука вкладывает в бизнес, то и бизнес должен стимулировать науку", - добавил А. Ализаде. 

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