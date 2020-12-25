Налоговые реформы в Азербайджане самые эффективные - ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ

Иностранные компании, работающие в Азербайджане, высоко оценили проводимые в стране реформы в налоговой и таможенной сферах, считают целесообразным их продолжение

Компании-члены Германо-азербайджанской внешнеторговой палаты ("AHK Азербайджан") оценили проводимые в Азербайджане реформы в экономической сфере и экономическое влияние пандемии коронавируса. Полученные результаты основаны на результатах опроса 170 компаний-членов, представляющих 32 страны.

Как сообщает Report, более 60% респондентов работают или сотрудничают в Азербайджане более 10 лет. Большинство респондентов (55%) ожидают, что негативные последствия COVID-19 будут краткосрочными, и большинство из них оценивают текущее состояние экономики Азербайджана как стабильное. Около половины респондентов (49%) планируют осуществить новые инвестиции в 2020/2021 годах или расширить их.

Реформы и новые возможности

Иностранные компании, работающие в Азербайджане, высоко оценили проводимые в стране реформы в налоговой и таможенной сферах, считают целесообразным их продолжение.

По оценкам респондентов, первое место среди наиболее эффективных реформ, входящих в пятерку, занимает налоговая реформа (69%). По мнению представителей бизнес-сектора, эффективность экономических реформ и либерализации рынка составляет 62%, антикоррупционных мер в экономической деятельности - 62%, реформ в таможенной сфере - 58%, а мер, принятых правительством против COVID-19, - 58%.

"Важные шаги, предпринятые налоговыми органами с целью упрощения налоговых процедур, снижения налогового бремени и повышения эффективности сбора налогов, наряду со снижением упрощенного налога и налоговых льгот, применяемых для частного ненефтяного сектора, явно дали дополнительный толчок действующему в Азербайджане иностранному бизнесу", - говорится в отчете.

По оценкам компаний, после этих мер “теневая экономика” и масштабы неформальной занятости явно снизились. “Это привело к увеличению количества заключенных трудовых договоров и увеличению налоговых поступлений в госбюджет. Учитывая это, неудивительно, что 7 из 10 опрошенных иностранных компаний считают налоговую реформу более эффективной”, - отмечается в документе.

Инвестиционные возможности

Стабильную политическую ситуацию в Азербайджане респонденты оценивают как сильную опору для поддержки делового климата в стране, и половина из них (50%) рекомендуют инвестировать в Азербайджан. По оценкам респондентов, в число 3-х наиболее важных реформ, необходимых для привлечения прямых иностранных инвестиций в Азербайджан, входит представление более конкретных программ стимулирования инвестиций (73%), ускорение и расширение судебно-правовых реформ (70%), повышение прозрачности налоговой системы (67%).

Проводимые в Азербайджане реформы в этих направлениях дали значительный толчок расширению инвестиционных программ. Основной задачей инвестиционной политики является привлечение ресурсов, необходимых для социально-экономического развития страны, и создание благоприятных условий для их эффективного использования. Сегодня, в эпоху, когда во всем мире финансовые ресурсы ограничены, а компании, предприниматели относятся к инвестициям крайне осторожно, Азербайджан демонстрирует благоприятную позицию в реализации как внутренних, так и стратегически важных международных проектов.

Также “Стратегия по стимулированию прямых иностранных инвестиций на 2021-2025 годы”, подготовленная совместно с Международной финансовой корпорацией, сыграет важную роль в формировании имиджа страны как привлекательного инвестиционного пространства в международной плоскости. Безопасность, макроэкономическая стабильность, благоприятный бизнес и инвестиционный климат в Азербайджане обеспечивают реализацию различных проектов. Улучшение позиции Азербайджана в международных отчетах и оценках свидетельствует об усилении конкурентоспособности страны. Это в очередной раз подтверждено в отчете "Иностранный бизнес в Азербайджане: опрос бизнес-среды 2020" и в уточненном отчете Doing Business Всемирного банка.

Экономические отношения во время кризиса

Кризисы серьезно сказываются на экономике и финансовых отношениях. Гарантировать их предотвращение практически невозможно. В связи с этим на повестке дня стоят меры по борьбе с ними. Механизмы предупреждения экономических потерь должны включать в себя методы и средства, направленные в большей степени на укрепление стабильности. Вместе с тем, основными условиями являются экономические возможности страны и устойчивость к внешним воздействиям.

Проводимые в Азербайджане в последние годы реформы, расширение финансовых резервов позволили использовать ресурсы в кризисный период. О том, что Азербайджан практически достиг целей, поставленных в связи с пандемией, наряду с официальной статистикой и мерами по минимизации последствий пандемии, свидетельствуют социальные слушания и общественные опросы. Особое значение имеют позиции и мнения бизнесменов.