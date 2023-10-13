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Налоговые органы Азербайджана обеспечили возмещение ущерба в размере 31 млн манатов

Налоговые органы Азербайджана обеспечили возмещение ущерба в размере 31 млн манатов В январе-сентябре 2023 года Государственная налоговая служба при Министерстве экономики обеспечила возмещение в государственный бюджет ущерба в размере 31 млн 381,1 тыс. манатов.
Бизнес
13 октября 2023 г. 17:06
Налоговые органы Азербайджана обеспечили возмещение ущерба в размере 31 млн манатов

В январе-сентябре 2023 года Государственная налоговая служба при Министерстве экономики обеспечила возмещение в государственный бюджет ущерба в размере 31 млн 381,1 тыс. манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на структуру.

Согласно информации, за 9 месяцев Главное управление по предварительному расследованию налоговых преступлений возбудило 452 уголовных дела по фактам уклонения от уплаты налогов. С учетом оставшихся от предыдущего года дел, всего завершено предварительное расследование по 119 уголовным делам, из них прекращено производство по 68 уголовным делам, в суд направлено 51 уголовное дело с предъявлением обвинения в отношении 62 человек, в отношении 6 человек избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В связи с тем, что по 29 из 68 уголовных дел, расследование которых было завершено, задолженность была полностью погашена налогоплательщиками в ходе предварительного расследования, в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом были приняты соответствующие решения. С учетом выплат за предыдущие годы по этим уголовным делам в государственный бюджет было выплачено 16 млн 417,7 тысяч манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın vergi orqanları 9 ayda 31 milyon manat ziyanı büdcəyə ödətdirib

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