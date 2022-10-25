О нас

Налоговые органы Азербайджана обеспечили возмещение ущерба в размере 23 млн манатов

Налоговые органы Азербайджана обеспечили возмещение ущерба в размере 23 млн манатов В январе-сентябре текущего года Государственная налоговая служба при Министерстве экономики обеспечила возмещение ущерба в размере 23,2 млн манатов.
Бизнес
25 октября 2022 г. 12:50
Налоговые органы Азербайджана обеспечили возмещение ущерба в размере 23 млн манатов

В январе-сентябре текущего года Государственная налоговая служба при Министерстве экономики обеспечила возмещение ущерба в размере 23,2 млн манатов.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Госслужбу.

Всего за отчетный период возбуждено 435 уголовных дел по соответствующим статьям УК АР.

По 62 из 132 уголовных дел, расследование которых завершено, скрытые налоги были полностью уплачены налогоплательщиками в ходе предварительного следствия, по этим уголовным делам с учетом выплат предыдущих лет в государственный бюджет было выплачено в общей сложности 11,9 млн манатов.

За 9 месяцев в отношении 114 налогоплательщиков, вовлеченных в различные сферы деятельности, в том числе импорт, оптовую и розничную торговлю, производство, общественное питание, было принято 197 контрольных мер, в результате которых выявлен 271 недочет. В ходе проведенных мероприятий оперативного налогового контроля к налогоплательщикам были применены финансовые санкции в общей сложности на сумму 1,9 млн манатов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın vergi orqanları bu il 23 milyon manatdan çox ziyanı ödətdirib

Самое важное

Эрдоган: После Отечественной войны мы подняли отношения с Азербайджаном на новый уровень
Эрдоган: После Отечественной войны мы подняли отношения с Азербайджаном на новый уровень
24 октября 2022 г. 21:07
Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Грузию
ФотоЗавершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Грузию
24 октября 2022 г. 20:13
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских шахматистов с победой на чемпионате мира
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских шахматистов с победой на чемпионате мира
23 октября 2022 г. 14:25
Президент Азербайджана поздравил венгерского коллегу
Президент Азербайджана поздравил венгерского коллегу
22 октября 2022 г. 16:09
МВД: Лечение подорвавшихся на мине в Лачыне продолжается
МВД: Лечение подорвавшихся на мине в Лачыне продолжается
21 октября 2022 г. 21:03
Прокуратура Лачынского района проводит расследование по факту подрыва на мине двух человек
Прокуратура Лачынского района проводит расследование по факту подрыва на мине двух человек
21 октября 2022 г. 20:48
Президент: Будем и дальше оказывать помощь азербайджанцам, волею судьбы оказавшимся оторванными от нашего государства
Президент: Будем и дальше оказывать помощь азербайджанцам, волею судьбы оказавшимся оторванными от нашего государства
21 октября 2022 г. 18:38
Герой Отечественной войны: Мы за ночь очистили от врага высоту Сыгыт в Зангиланском районе
ФотоГерой Отечественной войны: Мы за ночь очистили от врага высоту Сыгыт в Зангиланском районе
21 октября 2022 г. 15:49
Хулуси Акар: Азербайджан и Турция вместе протянули Армении руку мира
Хулуси Акар: Азербайджан и Турция вместе протянули Армении руку мира
21 октября 2022 г. 13:59
В Джебраиле проходит официальная церемония встречи Реджепа Тайипа Эрдогана
ФотоВ Джебраиле проходит официальная церемония встречи Реджепа Тайипа Эрдогана
20 октября 2022 г. 16:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi