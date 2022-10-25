Налоговые органы Азербайджана обеспечили возмещение ущерба в размере 23 млн манатов

В январе-сентябре текущего года Государственная налоговая служба при Министерстве экономики обеспечила возмещение ущерба в размере 23,2 млн манатов.

В январе-сентябре текущего года Государственная налоговая служба при Министерстве экономики обеспечила возмещение ущерба в размере 23,2 млн манатов.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Госслужбу.

Всего за отчетный период возбуждено 435 уголовных дел по соответствующим статьям УК АР.

По 62 из 132 уголовных дел, расследование которых завершено, скрытые налоги были полностью уплачены налогоплательщиками в ходе предварительного следствия, по этим уголовным делам с учетом выплат предыдущих лет в государственный бюджет было выплачено в общей сложности 11,9 млн манатов.

За 9 месяцев в отношении 114 налогоплательщиков, вовлеченных в различные сферы деятельности, в том числе импорт, оптовую и розничную торговлю, производство, общественное питание, было принято 197 контрольных мер, в результате которых выявлен 271 недочет. В ходе проведенных мероприятий оперативного налогового контроля к налогоплательщикам были применены финансовые санкции в общей сложности на сумму 1,9 млн манатов.