В Азербайджане будет снижено налоговое бремя субъектов предпринимательства

В 2024 году в Азербайджане планируется снизить налоговое бремя субъектов предпринимательства и тем самым стимулировать предпринимательскую активность.

В 2024 году в Азербайджане планируется снизить налоговое бремя субъектов предпринимательства и тем самым стимулировать предпринимательскую активность.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Согласно информации, планируется упрощение механизма налогообложения финансового лизинга, увеличение с 10% до 15% части прибыли налогоплательщика отчетного года, перечисляемой предприятиям, ведомствам и организациям, осуществляющим деятельность в сфере науки, образования, здравоохранения, спорта и культуры, а также в фонды, созданные на общественные и социальные цели, временное освобождение от налога на имущество и землю заложенного имущества, полученного кредитными организациями в обмен на непогашенную задолженность, предоставление налоговых льгот по налогу на имущество субъектам туризма (гостиницам, гостиницам и санаториям).