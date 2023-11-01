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В Азербайджане будет снижено налоговое бремя субъектов предпринимательства

В Азербайджане будет снижено налоговое бремя субъектов предпринимательства В 2024 году в Азербайджане планируется снизить налоговое бремя субъектов предпринимательства и тем самым стимулировать предпринимательскую активность.
Бизнес
1 ноября 2023 г. 20:43
В Азербайджане будет снижено налоговое бремя субъектов предпринимательства

В 2024 году в Азербайджане планируется снизить налоговое бремя субъектов предпринимательства и тем самым стимулировать предпринимательскую активность.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Согласно информации, планируется упрощение механизма налогообложения финансового лизинга, увеличение с 10% до 15% части прибыли налогоплательщика отчетного года, перечисляемой предприятиям, ведомствам и организациям, осуществляющим деятельность в сфере науки, образования, здравоохранения, спорта и культуры, а также в фонды, созданные на общественные и социальные цели, временное освобождение от налога на имущество и землю заложенного имущества, полученного кредитными организациями в обмен на непогашенную задолженность, предоставление налоговых льгот по налогу на имущество субъектам туризма (гостиницам, гостиницам и санаториям).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan sahibkarlarının vergi yükü azaldılacaq

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