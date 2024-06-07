Налоговая служба призвала граждан не оплачивать покупки переводом с карты на карту

Государственная налоговая служба (ГНС) призвала граждан осуществлять безналичные расчеты при покупке товаров, работ и услуг через POS-терминалы, а не переводом средств с карты на карту.

Государственная налоговая служба (ГНС) призвала граждан осуществлять безналичные расчеты при покупке товаров, работ и услуг через POS-терминалы, а не переводом средств с карты на карту.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении ГНС к потребителям.

В ведомстве назвали платежи в розничной торговле и заведениях общественного питания переводом с одной банковской карты на другую нарушением прав потребителей.

"При этом виде расчета покупателю не предоставляется кассовый чек, что ограничивает его возможность требовать соблюдения своих прав в будущем. Потребители также лишаются права на возмещение части НДС", - говорится в обращении.

ГНС также предостерегла налогоплательщиков от попыток уклонения от уплаты налогов: "Подобные расчеты осуществляются для уклонения от уплаты налогов. В случае выявления этих правонарушений налогоплательщики будут подвергнуты дополнительным налогам, начислению процентов и финансовым санкциям со стороны налогового органа".