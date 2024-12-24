Налоговая служба применила санкции к еще 645 предпринимателям за операции по системе "с карты на карту"

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики (ГНС) применила финансовые санкции к еще 645 налогоплательщикам, действующим в сфере общественного питания и розничной торговли в городе Баку.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.
Согласно информации, владельцы этих объектов принимали платежи посредством операций "с карты на карту", и отказывали клиентам в безналичных расчетах. К субъектам предпринимательства применены соответствующие финансовые санкции.
Государственная налоговая служба напоминает, что безналичные платежи должны осуществляться исключительно через POS-терминалы, при этом гражданам должны предоставляться как чек POS-терминала, так и чек контрольно-кассового аппарата. Предприниматели должны обеспечить использование POS-терминалов для безналичных платежей во избежание финансовых санкций.