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Налоговая служба применила санкции к еще 645 предпринимателям за операции по системе "с карты на карту"

Налоговая служба применила санкции к еще 645 предпринимателям за операции по системе "с карты на карту" Государственная налоговая служба при Министерстве экономики (ГНС) применила финансовые санкции к еще 645 налогоплательщикам, действующим в сфере общественного питания и розничной торговли в городе Баку.
Бизнес
24 декабря 2024 г. 16:56
Налоговая служба применила санкции к еще 645 предпринимателям за операции по системе с карты на карту

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики (ГНС) применила финансовые санкции к еще 645 налогоплательщикам, действующим в сфере общественного питания и розничной торговли в городе Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.

Согласно информации, владельцы этих объектов принимали платежи посредством операций "с карты на карту", и отказывали клиентам в безналичных расчетах. К субъектам предпринимательства применены соответствующие финансовые санкции.

Государственная налоговая служба напоминает, что безналичные платежи должны осуществляться исключительно через POS-терминалы, при этом гражданам должны предоставляться как чек POS-терминала, так и чек контрольно-кассового аппарата. Предприниматели должны обеспечить использование POS-терминалов для безналичных платежей во избежание финансовых санкций.

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Версия на азербайджанском языке "Kartdan karta" üsulu ilə işləyən daha 645 sahibkara maliyyə sanksiyası tətbiq edilib

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