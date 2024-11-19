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Налоговая служба применила санкции к еще 200 предпринимателям, работавшим по системе "card-to-card"

Налоговая служба применила санкции к еще 200 предпринимателям, работавшим по системе "card-to-card" 14:56
Бизнес
19 ноября 2024 г. 15:15
Налоговая служба применила санкции к еще 200 предпринимателям, работавшим по системе card-to-card

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики (ГНС) применила финансовые санкции к еще порядка 200 налогоплательщикам, действующим в сфере общественного питания и розничной торговли в городе Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.

Согласно информации, продолжаются контрольные мероприятия по устранению случаев платежей в розничной торговле и общественном питании через переводы с карты на карту, а не через POS-терминал. За последние дни в Баку были выявлены нарушения в около 200 таких объектах. Нарушения были зафиксированы, к субъектам бизнеса применены соответствующие финансовые санкции.

Государственная налоговая служба напоминает, что безналичные платежи должны осуществляться исключительно через POS-терминалы, при этом гражданам должны предоставляться как чек POS-терминала, так и чек контрольно-кассового аппарата. Предприниматели должны обеспечить использование POS-терминалов для безналичных платежей во избежание финансовых санкций.

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Версия на азербайджанском языке "Kartdan karta" üsulu ilə işləyən daha 200 sahibkara maliyyə sanksiyası tətbiq edilib

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