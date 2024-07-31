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Налоговая служба предупреждает о новом виде мошенничества под видом возврата НДС

Налоговая служба предупреждает о новом виде мошенничества под видом возврата НДС
Бизнес
31 июля 2024 г. 12:12
Налоговая служба предупреждает о новом виде мошенничества под видом возврата НДС

Государственная налоговая служба (ГНС) Азербайджана предупредила граждан об участившихся случаях мошенничества с использованием названия проекта по возмещению НДС.

Об этом сообщили Report в ГНС.

Было отмечено, что кибермошенники создают поддельные сайты и страницы, похожие на интернет-ресурсы Государственной налоговой службы, при этом на этих страницах гражданам обещают возврат НДС.

Мошенники пытаются заполучить данные банковских карт доверчивых граждан, которые переходят по поддельным ссылкам, с целью присвоения их средств.

Налоговая служба призвала не вводить личные и банковские данные на подозрительных порталах и во избежание финансовых потерь проверять точность электронных адресов и пользоваться только официальными электронными ресурсами.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Vergi Xidməti: Saxta ünvanlarla "ƏDV Geri Al" adından dələduzluq edilir

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