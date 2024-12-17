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Налоговая служба оштрафовала еще 593 предпринимателей за операции "с карты на карту"

Налоговая служба оштрафовала еще 593 предпринимателей за операции "с карты на карту" Государственная налоговая служба при Министерстве экономики (ГНС) применила финансовые санкции к еще 593 налогоплательщикам, действующим в сфере общественного питания и розничной торговли в городе Баку.
Бизнес
17 декабря 2024 г. 13:19
Налоговая служба оштрафовала еще 593 предпринимателей за операции с карты на карту

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики (ГНС) применила финансовые санкции к еще 593 налогоплательщикам, действующим в сфере общественного питания и розничной торговли в городе Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что в данных объектах потребителям предлагались переводы "с карты на карту" для безналичных платежей. В отношении этих субъектов предпринимательства были составлены протоколы о применении финансовых санкций.

"Государственная налоговая служба напоминает, что безналичные платежи должны осуществляться исключительно через POS-терминалы, при этом гражданам должны предоставляться как чек POS-терминала, так и чек контрольно-кассового аппарата. Предприниматели должны обеспечить использование POS-терминалов для безналичных платежей во избежание финансовых санкций", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Kartdan karta" üsulu ilə işləyən daha 593 sahibkara maliyyə sanksiyası tətbiq edilib

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