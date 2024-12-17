Налоговая служба оштрафовала еще 593 предпринимателей за операции "с карты на карту"

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики (ГНС) применила финансовые санкции к еще 593 налогоплательщикам, действующим в сфере общественного питания и розничной торговли в городе Баку.

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики (ГНС) применила финансовые санкции к еще 593 налогоплательщикам, действующим в сфере общественного питания и розничной торговли в городе Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что в данных объектах потребителям предлагались переводы "с карты на карту" для безналичных платежей. В отношении этих субъектов предпринимательства были составлены протоколы о применении финансовых санкций.

"Государственная налоговая служба напоминает, что безналичные платежи должны осуществляться исключительно через POS-терминалы, при этом гражданам должны предоставляться как чек POS-терминала, так и чек контрольно-кассового аппарата. Предприниматели должны обеспечить использование POS-терминалов для безналичных платежей во избежание финансовых санкций", - говорится в сообщении.