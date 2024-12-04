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Налоговая служба оштрафовала более 408 предпринимателей за операции "с карты на карту"

Налоговая служба оштрафовала более 408 предпринимателей за операции "с карты на карту" Государственная налоговая служба (ГНС) Азербайджана оштрафовала более 408 предпринимателей, занятых в секторе общественного питания и розничной торговли в Баку, и осуществлявших безналичные платежи не через POS-терминалы, а посредством переводов с карты н
Бизнес
4 декабря 2024 г. 13:26
Налоговая служба оштрафовала более 408 предпринимателей за операции с карты на карту

Государственная налоговая служба (ГНС) Азербайджана оштрафовала более 408 предпринимателей, занятых в секторе общественного питания и розничной торговли в Баку, и осуществлявших безналичные платежи не через POS-терминалы, а посредством переводов с карты на карту.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.

В отношении этих субъектов были составлены протоколы и приняты решения о применении финансовых санкций.

"Прием безналичных средств должен осуществляться только через POS-терминал, при этом гражданам следует выдавать оба чека - POS-терминала и контрольно-кассового аппарата. Установка POS-терминалов относится к прямым обязанностям налогоплательщиков", - заявили в ведомстве.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Kartdan karta" üsulu ilə işləyən daha 408 sahibkara maliyyə sanksiyası tətbiq edilib

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