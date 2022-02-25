Налоговая служба: Не все проблемы с крупными налогоплательщиками удается решать с помощью цифровизации

Проблемы, связанные с налоговым учетом крупных налогоплательщиков, не всегда удается решать с помощью цифровизации.

Проблемы, связанные с налоговым учетом крупных налогоплательщиков, не всегда удается решать с помощью цифровизации.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Главного управления национальных доходов Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Эльчин Агакишиев.

“В Главном управлении национальных доходов Государственной налоговой службы зарегистрированы крупные налогоплательщики. Их системы учета обычно находятся на хорошем уровне. Мы не можем устранить некоторые проблемы, возникающие в этих системах, даже с помощью цифровизации", - сказал он.

Он отметил, что проблемы, с которым сталкиваются налоговые органы при выездной или камеральной налоговой проверки, могут быть связаны с отсутствием внутренней документации, регистрацией незавершенного производства, регистрации промежуточного производства и пр. Аналогичные проблемы существуют в инфраструктуре и дорожном строительстве.