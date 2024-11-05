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Налоговая служба Азербайджана прокомментировала продажу сигарет без акцизных марок  - ЭКСКЛЮЗИВ

Налоговая служба Азербайджана прокомментировала продажу сигарет без акцизных марок  - ЭКСКЛЮЗИВ 14:31 В последнее время в магазинах можно заметить сигареты без акцизных марок, что вызывает вопросы у потребителей. Владельцы магазинов и продавцы утверждают, что данная продукция предоставляется производителями без акцизных марок. Согласно законодатель
Бизнес
5 ноября 2024 г. 15:08
Налоговая служба Азербайджана прокомментировала продажу сигарет без акцизных марок  - ЭКСКЛЮЗИВ

В последнее время в магазинах можно заметить сигареты без акцизных марок, что вызывает вопросы у потребителей. Владельцы магазинов и продавцы утверждают, что данная продукция предоставляется производителями без акцизных марок. Согласно законодательству Азербайджана, акцизные марки и системы обязательной маркировки применяются в целях контроля и налогового регулирования находящейся в обращении продукции.

В ответ на запрос Report в Государственной налоговой службе при Минэкономики заявили, что из-за применения механизма обязательной маркировки к ряду табачных изделий нет необходимости иметь акцизную марку на их упаковках.

Согласно правилам, на упаковках указанных товаров производителями (в том числе иностранными) наносится обязательная маркировка в форме кода DataMatrix - двухмерного (2D) матричного штрих-кода. Это делается путем прямой печати на нижнем углу или боковой стороне каждого товара либо иным способом без ущерба для читаемости.

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Версия на азербайджанском языке DVX ölkədə aksiz markasız siqaret satışına münasibət bildirib - EKSKLÜZİV

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