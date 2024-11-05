Налоговая служба Азербайджана прокомментировала продажу сигарет без акцизных марок - ЭКСКЛЮЗИВ

14:31 В последнее время в магазинах можно заметить сигареты без акцизных марок, что вызывает вопросы у потребителей. Владельцы магазинов и продавцы утверждают, что данная продукция предоставляется производителями без акцизных марок. Согласно законодатель

В последнее время в магазинах можно заметить сигареты без акцизных марок, что вызывает вопросы у потребителей. Владельцы магазинов и продавцы утверждают, что данная продукция предоставляется производителями без акцизных марок. Согласно законодательству Азербайджана, акцизные марки и системы обязательной маркировки применяются в целях контроля и налогового регулирования находящейся в обращении продукции.

В ответ на запрос Report в Государственной налоговой службе при Минэкономики заявили, что из-за применения механизма обязательной маркировки к ряду табачных изделий нет необходимости иметь акцизную марку на их упаковках.

Согласно правилам, на упаковках указанных товаров производителями (в том числе иностранными) наносится обязательная маркировка в форме кода DataMatrix - двухмерного (2D) матричного штрих-кода. Это делается путем прямой печати на нижнем углу или боковой стороне каждого товара либо иным способом без ущерба для читаемости.