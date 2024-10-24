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Налоговая проверка по доходам, полученным за пределами Азербайджана, охватит 5-летний период

Налоговая проверка по доходам, полученным за пределами Азербайджана, охватит 5-летний период Министр экономики Микаил Джаббаров внес изменения в решение Коллегии ведомства от 7 сентября 2016 года "Об утверждении ряда нормативных правовых актов в целях совершенствования налогового администрирования".
Бизнес
24 октября 2024 г. 17:56
Налоговая проверка по доходам, полученным за пределами Азербайджана, охватит 5-летний период

Министр экономики Микаил Джаббаров внес изменения в решение Коллегии ведомства от 7 сентября 2016 года "Об утверждении ряда нормативных правовых актов в целях совершенствования налогового администрирования".

Как сообщает Report, согласно постановлению, подписанному министром, налоговые проверки доходов, полученных за пределами страны, будут охватывать 5-летний период, предшествующий дню принятия решения, в случаях поступления соответствующей информации от компетентных органов иностранных государств.

Кроме того, налоговые органы будут проверять, на какие расходы направляется прибыль также и дошкольных образовательных учреждений.

Также лица, занимающиеся общественным питанием, должны в течение 10 дней с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором сумма их налогооблагаемых операций превысила 200 тысяч манатов, представить в налоговый орган письменное заявление о продолжении деятельности в качестве упрощенного налогоплательщика.

Юридическому отделу Минэкономики поручено в 3-дневный срок представить новое решение в Минюст для включения в Государственный реестр правовых актов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan kənarda əldə olunan gəlir üzrə vergi yoxlaması son 5 ili əhatə edəcək

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