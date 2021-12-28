Налогоплательщики будут нести ответственность за непредставление необходимой информации

В Азербайджане будут приняты соответствующие меры в отношении налогоплательщиков, которые не предоставляют требуемую информацию.

В Азербайджане будут приняты соответствующие меры в отношении налогоплательщиков, которые не предоставляют требуемую информацию.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики, это нашло отражение в изменениях в Налоговый кодекс.

Так, одно из изменений связано с тем, что налогоплательщики, зарегистрированные для целей НДС, должны представлять в налоговый орган сведения о своей кредиторской и дебиторской задолженности за налоговый год в тот же день, что и декларацию о прибыли (убытках), а также бухгалтерскую отчетность субъектов среднего и крупного предпринимательства по запросу налогового органа. Данные будут представлены на основании формы, утвержденной Министерством экономики.

Изменения направлены на более эффективное проведение камеральной налоговой проверки после подачи налогоплательщиком декларации по налогу на прибыль (доход) и совершенствование налогового контроля, расширение базы данных о деятельности плательщика и более упрощенный доступ налогового органа к информации, используемой при исчислении налогов. Все это будет иметь важное значение для предотвращения спорных ситуаций, возникающих между налоговым органом и налогоплательщиками.

В ряде случаев налогоплательщики в нарушение требований закона ”О безналичных расчетах" оплачивают стоимость приобретенных товаров, работ и услуг в наличной форме, но отражают эту сумму в бухгалтерском учете как кредиторскую задолженность. В связи с этим получение информации о кредиторской задолженности налогоплательщика направлено, как на нарушение требований закона “О безналичных расчетах”, так и на предотвращение уклонения от уплаты налогов.