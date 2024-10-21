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Нахчыванские таможенники предотвратили контрабанду наркотиков из Ирана

Нахчыванские таможенники предотвратили контрабанду наркотиков из Ирана Таможенники Нахчывана предотвратили ввоз наркотических веществ, обнаруженных в грузовом автомобиле, следовавшем из Ирана в Болгарию транзитом через Азербайджан.
Бизнес
21 октября 2024 г. 10:59
Нахчыванские таможенники предотвратили контрабанду наркотиков из Ирана

Таможенники Нахчывана предотвратили ввоз наркотических веществ, обнаруженных в грузовом автомобиле, следовавшем из Ирана в Болгарию транзитом через Азербайджан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

На таможенном посту "Шахтахты" Нахчыванского главного таможенного управления в ходе проверки при помощи стационарного рентгеновского аппарата грузового автомобиля, перевозившего стекло, были зафиксированы подозрительные изображения.

В ходе осмотра автомобиля в специальном отсеке внутри спального места в кабине водителя были найдены 7 свертков сушеной марихуаны общим весом 1 кг 508,075 г и 24 свертка гашиша общим весом 7 кг 882,581 г.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİrandan Bolqarıstana narkotik vasitə aparan sürücü Naxçıvanda saxlanılıb

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