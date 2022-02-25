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Нахчыван ведет торговые операции более чем с 70 странами мира

Нахчыван ведет торговые операции более чем с 70 странами мира Проведенная таможенными органами Нахчыванской Автономной Республики работа по содействию торговле и международным перевозкам позволила более широко использовать транзитный потенциал Нахчывана. Сегодня автономная республика ведет торговые операции более че
Бизнес
25 февраля 2022 г. 07:14
Нахчыван ведет торговые операции более чем с 70 странами мира

Проведенная таможенными органами Нахчыванской Автономной Республики работа по содействию торговле и международным перевозкам позволила более широко использовать транзитный потенциал Нахчывана. Сегодня автономная республика ведет торговые операции более чем с 70 странами мира.

Как передает Report, об этом сообщил председатель Государственного таможенного комитета Нахчыванской АР, генерал-лейтенант таможенной службы Сахат Габиббейли.

Председатель комитета отметил, что внедрение системы "Зеленый коридор" является наглядным примером создания государством благоприятных условий для предприятий, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, и в 2021 году на участников "Зеленого коридора" пришлось 58% экспорта.

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