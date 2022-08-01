Национальные парки в Азербайджане в этом году посетили 147 тыс. туристов

"Национальные парки Азербайджана в последние годы стали более популярными, посещение парков стало своего рода традицией. За 7 месяцев 2022 года национальные парки посетили 147 359 туристов. В основном это местные туристы, но среди них немало и инос

"Национальные парки Азербайджана в последние годы стали более популярными, посещение парков стало своего рода традицией. За 7 месяцев 2022 года национальные парки посетили 147 359 туристов. В основном это местные туристы, но среди них немало и иностранцев".

Об этом Report заявила сотрудник Службы охраны биологического разнообразия Арзу Бабаева.

Она отметила, что наиболее популярными среди туристов остаются национальные парки в Гёйгёле, Шахдаге, Гиркане, Абшероне и Аггёле.

"Наши национальные парки являются бесценными природными жемчужинами, и туристы охотно посещают эти красоты, чтобы насладиться завораживающими пейзажами и вступить в непосредственный контакт с природой, и поэтому стремительно растет число экотуристов" - сказала Бабаева.