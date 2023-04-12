Начинается визит делегации Азербайджана в Боснию и Герцеговину

Начинается визит делегации Азербайджана во главе с министром экономики Микаилом Джаббаровым в Боснию и Герцеговину.
Об этом сообщает Report со ссылкой на СМИ Боснии и Герцеговины.
Сегодня в столице Сараево намечена встреча М.Джаббарова с премьер-министром этой страны Фадилем Новаличем.
В состав делегации также входит вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Эльшад Насиров.
На приеме в резиденции правительства также примет участие посол Азербайджана в Боснии и Герцеговине Вилаят Гулиев.