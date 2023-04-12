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Начинается визит делегации Азербайджана в Боснию и Герцеговину

Начинается визит делегации Азербайджана в Боснию и Герцеговину Начинается визит делегации Азербайджана во главе с министром экономики Микаилом Джаббаровым в Боснию и Герцеговину.
Бизнес
12 апреля 2023 г. 12:55
Начинается визит делегации Азербайджана в Боснию и Герцеговину

Начинается визит делегации Азербайджана во главе с министром экономики Микаилом Джаббаровым в Боснию и Герцеговину.

Об этом сообщает Report со ссылкой на СМИ Боснии и Герцеговины.

Сегодня в столице Сараево намечена встреча М.Джаббарова с премьер-министром этой страны Фадилем Новаличем.

В состав делегации также входит вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Эльшад Насиров.

На приеме в резиденции правительства также примет участие посол Азербайджана в Боснии и Герцеговине Вилаят Гулиев.

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Версия на английском языке Azerbaijani delegation arrives in Bosnia and Herzegovina
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nümayəndə heyətinin Bosniya və Hersoqovinaya səfəri başlayır

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