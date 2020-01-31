Начинается продажа кроссоверов Skoda Karoq

Skoda в феврале начнет продавать в России кроссоверы Karoq, собранные на мощностях "Группы ГАЗ" в Нижнем Новгороде.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении компании.

На старте продаж, 14 февраля, автомобиль будет доступен в двух комплектациях - Ambition и Style. "Кроссовер будет предлагаться с двигателем 1.4 TSI мощностью 150 лошадиных сил в сочетании с автоматической 8-ступенчатой коробкой передач (максимальная скорость - 199 км/ч, разгон до 100 км/ ч - за 8,8 с, расход топлива в смешанном цикле - 6,3 л/100 км)", - отметили в пресс-службе Skoda.

Базовая комплектация Active будет доступна позднее, уточнили в компании.

"Мы видим большой потенциал в сегменте SUV, локальная сборка модели в Нижнем Новгороде делает ее ближе и доступнее для российских покупателей", - сказал глава марки в РФ Ян Прохазка, слова которого приводятся в сообщении.

Ранее сообщалось, что производство Skoda Karoq налажено на мощностях "ГАЗа" в Нижнем Новгороде в рамках контрактной сборки. Также на автозаводе выпускается Skoda Octavia и Skoda Kodiaq.