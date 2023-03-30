Начинается прием заявок на курс повышения квалификации менеджеров в Германии

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) Министерства экономики совместно с Германским обществом международного сотрудничества (GIZ) объявляет конкурс на 2023-2024 годы в рамках “Германо-азербайджанской совместной программы по повышению ква

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) Министерства экономики совместно с Германским обществом международного сотрудничества (GIZ) объявляет конкурс на 2023-2024 годы в рамках “Германо-азербайджанской совместной программы по повышению квалификации менеджеров в бизнес-сообществе Азербайджана”.

Об этом сообщает Report со ссылкой на KOBIA.

Согласно информации, программа реализуется совместно KOBIA и GIZ в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между двумя странами.

Обучение будет вестись на английском языке по направлениям ”Экономическая кооперация“, ”Промышленность 4.0“, ”Зеленая экономика" и "Умное сельское хозяйство" на протяжении шести недель. Стажировка в Германии рассчитана на 2 недели.

Кандидаты, желающие принять участие в конкурсе, должны предоставить нижеуказанные документы на английском языке в Агентство по развитию малого и среднего бизнеса по электронному адресу [email protected](с пометкой "Курс повышения квалификации в Германии" в теме письма):

- Форма заявки;

- Копия удостоверения личности;

- Справка с места работы с портала e-sosial;

- Письмо-разрешение руководства компании на участие в программе;

Контактное лицо: Малахат Кязимова, (+994 12) 404 04 01 / (+994 55) 200 04 57, [email protected]