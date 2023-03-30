О нас

Начинается прием заявок на курс повышения квалификации менеджеров в Германии

Начинается прием заявок на курс повышения квалификации менеджеров в Германии Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) Министерства экономики совместно с Германским обществом международного сотрудничества (GIZ) объявляет конкурс на 2023-2024 годы в рамках “Германо-азербайджанской совместной программы по повышению ква
Бизнес
30 марта 2023 г. 14:03
Начинается прием заявок на курс повышения квалификации менеджеров в Германии

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) Министерства экономики совместно с Германским обществом международного сотрудничества (GIZ) объявляет конкурс на 2023-2024 годы в рамках “Германо-азербайджанской совместной программы по повышению квалификации менеджеров в бизнес-сообществе Азербайджана”.

Об этом сообщает Report со ссылкой на KOBIA.

Согласно информации, программа реализуется совместно KOBIA и GIZ в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между двумя странами.

Обучение будет вестись на английском языке по направлениям ”Экономическая кооперация“, ”Промышленность 4.0“, ”Зеленая экономика" и "Умное сельское хозяйство" на протяжении шести недель. Стажировка в Германии рассчитана на 2 недели.

Кандидаты, желающие принять участие в конкурсе, должны предоставить нижеуказанные документы на английском языке в Агентство по развитию малого и среднего бизнеса по электронному адресу [email protected](с пометкой "Курс повышения квалификации в Германии" в теме письма):

- Форма заявки;

- Копия удостоверения личности;

- Справка с места работы с портала e-sosial;

- Письмо-разрешение руководства компании на участие в программе;

Контактное лицо: Малахат Кязимова, (+994 12) 404 04 01 / (+994 55) 200 04 57, [email protected]

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке KOBİA Almaniyada ixtisasartırma kursu keçmək istəyən sahibkarlara müraciət edib

Самое важное

В Азербайджане учреждается юбилейная медаль в связи со 100-летием Гейдара Алиева
В Азербайджане учреждается юбилейная медаль в связи со 100-летием Гейдара Алиева
30 марта 2023 г. 12:11
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с резким изменением погодных условий
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с резким изменением погодных условий
30 марта 2023 г. 10:03
МО: Взяты под контроль ряд господствующих высот, дорог и обширная приграничная территория в Лачыне
МО: Взяты под контроль ряд господствующих высот, дорог и обширная приграничная территория в Лачыне
30 марта 2023 г. 09:48
Упрощена визовая процедура для иностранцев, прибывающих в Азербайджан на Формулу-1
Упрощена визовая процедура для иностранцев, прибывающих в Азербайджан на "Формулу-1"
29 марта 2023 г. 18:42
Помощник президента навестил Фазиля Мустафу
Помощник президента навестил Фазиля Мустафу
29 марта 2023 г. 16:32
Глава МИД: Открытие посольства - важный шаг в развитии сотрудничества Азербайджана и Израиля
Глава МИД: Открытие посольства - важный шаг в развитии сотрудничества Азербайджана и Израиля
29 марта 2023 г. 11:36
Министерство: Вакантны 160 мест заведующих детскими садами
Министерство: Вакантны 160 мест заведующих детскими садами
29 марта 2023 г. 10:42
Глава МИД Азербайджана отправился с официальным визитом в Израиль и Палестину
Глава МИД Азербайджана отправился с официальным визитом в Израиль и Палестину
28 марта 2023 г. 17:14
Президент Азербайджана: Никто не может говорить с нами языком ультиматума
Президент Азербайджана: Никто не может говорить с нами языком ультиматума
28 марта 2023 г. 14:28
Назначен спецпредставитель президента Азербайджана в Лачынском районе
Назначен спецпредставитель президента Азербайджана в Лачынском районе
28 марта 2023 г. 13:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi