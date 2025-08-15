Начинается льготная продажа акций Сураханского машиностроительного завода трудовому коллективу

Государственная служба имущественных вопросов объявила о льготной продаже 15% акций ОАО "Сураханский машиностроительный завод" трудовому коллективу.

Как сообщает Report со ссылкой на Госслужбу, речь идет о 1 413 005 акциях, номинальной стоимостью 2 маната каждая.

Ценные бумаги могут приобрести работники, для которых данное предприятие является основным местом работы, лица, имеющие право вернуться на прежнее место работы на этих предприятиях в соответствии с законодательством, лица, проработавшие на приватизируемом предприятии более 7 лет и вышедшие на пенсию с этого предприятия, а также лица, уволенные в результате сокращения численности работников после 1 января 1995 года и получившие статус безработного.

Комиссия по приватизации, действующая на предприятии, будет принимать заявки на льготную продажу акций с 23 сентября по 17 октября 2025 года.

От членов трудового коллектива и приравненных к ним лиц, желающих участвовать в льготной продаже, требуется открытие депозитного счета в инвестиционных компаниях в соответствии с законом "О рынке ценных бумаг".

17 октября на предприятии состоится общее собрание участников для утверждения итогов льготной продажи. Итоговые документы льготной продажи должны быть представлены в Центр организации аукционов.