Начался визит министра экономики и промышленности Азербайджана в Иран

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Начался визит министра экономики и промышленности Азербайджана Шахина Мустафаева в Иран.

Как сообщает Report, министра сопровождает большая делегация, включая бизнесменов.

В ходе визита, состоявшегося по приглашению министра связи и информационных технологий Ирана Махмуда Ваези, будут обсуждены перспективы развития двусторонних отношений.

Во время встреч предусмотрены обсуждения таких вопросов, как объединение железнодорожных сообщений, упрощение банковских операций, развитие отношений в нефтяном, энергетическом секторах и в сфере связи.

Помимо этого, Ш.Мустафаев и М.Ваези обсудят подготовительные работы к заседанию совместной экономической комиссии, которое планируется провести в Тегеране во второй половине этого года.