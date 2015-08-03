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    Начался визит министра экономики и промышленности Азербайджана в Иран

    Шахина Мустафаева сопровождает большая делегация

    Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Начался визит министра экономики и промышленности Азербайджана Шахина Мустафаева в Иран.

    Как сообщает Report,  министра сопровождает большая делегация, включая бизнесменов. 

    В ходе визита, состоявшегося по приглашению министра связи и информационных технологий Ирана Махмуда Ваези, будут обсуждены перспективы развития двусторонних отношений. 

    Во время встреч предусмотрены обсуждения таких вопросов, как объединение железнодорожных сообщений, упрощение банковских операций, развитие отношений в нефтяном, энергетическом секторах и в сфере связи. 

    Помимо этого, Ш.Мустафаев и М.Ваези обсудят подготовительные работы к заседанию совместной экономической комиссии, которое планируется провести в Тегеране во второй половине этого года. 

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