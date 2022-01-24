Начался тренинг для журналистов на тему "Реформы в таможенной системе"

Сегодня при совместной организации Государственного таможенного комитета (ГТС) и Агентства по развитию СМИ (медиа) начался тренинг для журналистов на тему "Реформы в таможенной системе: результаты, перспективы”.

Сегодня при совместной организации Государственного таможенного комитета (ГТС) и Агентства по развитию СМИ (медиа) начался тренинг для журналистов на тему "Реформы в таможенной системе: результаты, перспективы”.

По сообщению Report, в тренинге, который продлится два дня, принимают участие около 40 представителей медиа-структур.

Начальник Управления по связям с прессой и общественностью Государственного таможенного комитета Натик Ахундов отметил, что целью тренинга является информирование журналистов о новшествах, реализуемых проектах, изменениях, произошедших в рамках реформ, осуществляемых Президентом Ильхамом Алиевым в таможенной системе.



В рамках тренинга таможенники выступят с презентациями по управлению рисками, применению информационных технологий, борьбе с правонарушениями, фискальной деятельности, системе “Зеленого коридора”, а журналисты - с презентациями на тему “Медиа-реформы: основные цели”.

В рамках тренинга запланирован визит журналистов на таможенный пост “Астара”.