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Начался финальный этап конкурса "Yüksəliş"

Начался финальный этап конкурса "Yüksəliş" В Бакинском экспо-центре стартовал финальный этап конкурса "Yüksəliş" ("Восхождение").
Бизнес
15 июля 2022 г. 15:11
Начался финальный этап конкурса Yüksəliş

В Бакинском экспо-центре стартовал финальный этап конкурса "Yüksəliş" ("Восхождение").

Как сообщает Report, в рамках заключительного этапа состоялись выступления руководителей на тему "Современные вызовы и формирование человеческого капитала".

В своих выступлениях они подчеркнули, что конкурс является важным проектом для страны с точки зрения выявления нового поколения управленцев, профессионалов, обладающих прогрессивным мышлением, гибкими управленческими навыками на лидерском поприще, направления их потенциала в необходимые сферы, а также оценки и поддержки профессиональных кадров.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Yüksəliş” müsabiqəsinin final mərhələsi başlayıb

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