Начался финальный этап конкурса "Yüksəliş"

В Бакинском экспо-центре стартовал финальный этап конкурса "Yüksəliş" ("Восхождение").

В Бакинском экспо-центре стартовал финальный этап конкурса "Yüksəliş" ("Восхождение").

Как сообщает Report, в рамках заключительного этапа состоялись выступления руководителей на тему "Современные вызовы и формирование человеческого капитала".

В своих выступлениях они подчеркнули, что конкурс является важным проектом для страны с точки зрения выявления нового поколения управленцев, профессионалов, обладающих прогрессивным мышлением, гибкими управленческими навыками на лидерском поприще, направления их потенциала в необходимые сферы, а также оценки и поддержки профессиональных кадров.