Началась регистрация на Caspian Energy Medical Forum

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Началась регистрация участников на специальную сессию Caspian Energy Forum, посвященную здравоохранению (Caspian Energy Medical Forum), которая состоится 15 ноября при поддержке министерства здравоохранения Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club и Caspian American Club Тельман Алиев.

Он отметил, что на открытии форума примет участие замминистра здравоохранения Эльсевяр Агаев, который расскажет о реформах, проводимых в сфере здравоохранения и о внедрении новых технологий. В рамках форума бизнесменам будет предоставлена возможность получить ответы на интересующие их вопросы в области здравоохранения.

На бизнес-форуме могут принять участие компании, которые пройдут регистрацию до 14 ноября по следующей ссылке: http://www.caspianenergy.org/index.php/registration/item/132-caspian-energy-business-forum-25-10-2017.

Все компании-участники форума получат бюллетени для участия в выборах членов правления Caspian European Club. В тот же день состоится традиционный CEO Lunch Baku, на котором будут объявлены результаты выборов.

Caspian Energy Forum проводится несколько раз в год в странах каспийско-черноморского и балтийского регионов, государствах ЕС и является традиционной площадкой обсуждения проблем и предложений, налаживания бизнес-контактов для компаний нефтяного и ненефтяного сектора.