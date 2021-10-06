Началась Каспийская техническая конференция

Ежегодная виртуальная Каспийская Техническая Конференция (СТК), организованная Обществом инженеров нефтегазовой промышленности (SPE), вчера открыла свои виртуальные двери

Ежегодная виртуальная Каспийская техническая конференция (СТК), организованная Обществом инженеров нефтегазовой промышленности (SPE), открыла свои виртуальные двери.

Как передает Report, в рамках темы "Адаптация к новым реалиям – максимальное повышение эффективности и производительности" конференция SPE включает три панельные сессии, посвященные изучению текущей рыночной ситуации, с которой сталкивается отрасль разведки и добычи в Азербайджане и Каспийском регионе в целом.

В течение первого дня конференции первую панельную сессию "Повышение эффективности в сегодняшней меняющейся среде" модерировал Малкольм Форбс-Кейбл (вице-президент по энергетике Wood Mackenzie), а также были представлены выступления от докладчиков Марии Юнда (управляющий директор по Азербайджану и Туркменистану, Schlumberger); Фамиля Халафова (SOCAR AQS) и Терье Даль (вице-президент по геологоразведке в России и Азербайджане, Equinor).

На церемонии открытия Яшар Латифов, вице-президент SOCAR по разработке месторождений обсудил важность безопасности, экологической ответственности, качества, капитала и операционной эффективности. Он также отметил предпочтение долгосрочных и устойчивых цифровых технологий, особенно в контексте демографических и отраслевых изменений. А Гэри Джонс, региональный президент компании BP в Азербайджане, Грузии и Турции, высоко оценил роль SPE в стимулировании обмена знаниями и создании возможностей для членов нефтегазового сообщества для повышения их технических и профессиональных знаний.

Регис Агут, генеральный директор Total Energies Azerbaijan, подчеркнул, как тема конференции «Адаптация к новым реалиям» подводит итоги сегодняшней глобальной ситуации для нефтегазовой отрасли в целом.

Конференция SPE, является признанной международной площадкой и ключевым событием для нефтегазовой отрасли Каспийского региона, ежегодно собирает вместе высокопоставленные организации для обсуждения ключевых нефтегазовых проектов в регионе. В этом году конференцию принимает SOCAR при спонсорской поддержке BP Azerbaijan, Schlumberger, Worley, TCO, TotalEnergies, Equinor, Halliburton, Baker Hughes, DeGolyer и MacNaughton и компании Intera.