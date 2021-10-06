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Началась Каспийская техническая конференция

Началась Каспийская техническая конференция Ежегодная виртуальная Каспийская Техническая Конференция (СТК), организованная Обществом инженеров нефтегазовой промышленности (SPE), вчера открыла свои виртуальные двери
Бизнес
6 октября 2021 г. 13:52
Началась Каспийская техническая конференция

Ежегодная виртуальная Каспийская техническая конференция (СТК), организованная Обществом инженеров нефтегазовой промышленности (SPE), открыла свои виртуальные двери.

Как передает Report, в рамках темы "Адаптация к новым реалиям – максимальное повышение эффективности и производительности" конференция SPE включает три панельные сессии, посвященные изучению текущей рыночной ситуации, с которой сталкивается отрасль разведки и добычи в Азербайджане и Каспийском регионе в целом.

В течение первого дня конференции первую панельную сессию "Повышение эффективности в сегодняшней меняющейся среде" модерировал Малкольм Форбс-Кейбл (вице-президент по энергетике Wood Mackenzie), а также были представлены выступления от докладчиков Марии Юнда (управляющий директор по Азербайджану и Туркменистану, Schlumberger); Фамиля Халафова (SOCAR AQS) и Терье Даль (вице-президент по геологоразведке в России и Азербайджане, Equinor).

На церемонии открытия Яшар Латифов, вице-президент SOCAR по разработке месторождений обсудил важность безопасности, экологической ответственности, качества, капитала и операционной эффективности. Он также отметил предпочтение долгосрочных и устойчивых цифровых технологий, особенно в контексте демографических и отраслевых изменений. А Гэри Джонс, региональный президент компании BP в Азербайджане, Грузии и Турции, высоко оценил роль SPE в стимулировании обмена знаниями и создании возможностей для членов нефтегазового сообщества для повышения их технических и профессиональных знаний.

Регис Агут, генеральный директор Total Energies Azerbaijan, подчеркнул, как тема конференции «Адаптация к новым реалиям» подводит итоги сегодняшней глобальной ситуации для нефтегазовой отрасли в целом.

Конференция SPE, является признанной международной площадкой и ключевым событием для нефтегазовой отрасли Каспийского региона, ежегодно собирает вместе высокопоставленные организации для обсуждения ключевых нефтегазовых проектов в регионе. В этом году конференцию принимает SOCAR при спонсорской поддержке BP Azerbaijan, Schlumberger, Worley, TCO, TotalEnergies, Equinor, Halliburton, Baker Hughes, DeGolyer и MacNaughton и компании Intera.

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Версия на английском языке Annual Virtual Caspian Technical Conference kicks off

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