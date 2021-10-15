Начала работу русскоязычная версия Telegram-канала министерства экономики

Министерство экономики Азербайджана, которое уделяет особое внимание коммуникации посредством социальных сетей, расширяет свою деятельность на платформе Telegram.
Как сообщает Report, по данным ведомства, в Telegram есть
Теперь же начала свою работу его русскоязычная
Здесь будет освещаться деятельность агентств, входящих в структуру министерства экономики, публиковаться информация об экономике страны, просветительские и разъяснительные материалы, а также ключевые темы, охватывающие региональную и мировую экономику.