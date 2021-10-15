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Начала работу русскоязычная версия Telegram-канала министерства экономики

Начала работу русскоязычная версия Telegram-канала министерства экономики Министерство экономики Азербайджана, которое уделяет особое внимание коммуникации посредством социальных сетей, расширяет свою деятельность на платформе Telegram
Бизнес
15 октября 2021 г. 16:45
Начала работу русскоязычная версия Telegram-канала министерства экономики

Министерство экономики Азербайджана, которое уделяет особое внимание коммуникации посредством социальных сетей, расширяет свою деятельность на платформе Telegram.

Как сообщает Report, по данным ведомства, в Telegram есть канал министерства под названием "Azərbaycan iqtisadiyyatı".

Теперь же начала свою работу его русскоязычная версия - "Экономика Азербайджана".

Здесь будет освещаться деятельность агентств, входящих в структуру министерства экономики, публиковаться информация об экономике страны, просветительские и разъяснительные материалы, а также ключевые темы, охватывающие региональную и мировую экономику.

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Версия на азербайджанском языке İqtisadiyyat Nazirliyinin “Telegram” kanalının rusdilli versiyası işə düşüb

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