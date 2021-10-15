Начала работу русскоязычная версия Telegram-канала министерства экономики

Министерство экономики Азербайджана, которое уделяет особое внимание коммуникации посредством социальных сетей, расширяет свою деятельность на платформе Telegram

Министерство экономики Азербайджана, которое уделяет особое внимание коммуникации посредством социальных сетей, расширяет свою деятельность на платформе Telegram.

Как сообщает Report, по данным ведомства, в Telegram есть канал министерства под названием "Azərbaycan iqtisadiyyatı".

Теперь же начала свою работу его русскоязычная версия - "Экономика Азербайджана".

Здесь будет освещаться деятельность агентств, входящих в структуру министерства экономики, публиковаться информация об экономике страны, просветительские и разъяснительные материалы, а также ключевые темы, охватывающие региональную и мировую экономику.