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Начал работу сайт "Виртуальный торговый узел ГУАМ", на котором пользователи могут ознакомиться с основной информацией о деятельности стран организации в области таможни, туризма и транспорта, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ГУАМ.

Целью функционирования виртуального торгового узла ГУАМ выступает создание условий для оказания электронных услуг при осуществлении внешнеэкономической деятельности в рамках зоны свободной торговли и транспортного коридора ГУАМ, а также предоставления актуальной информации о рынке и товарообороте государств-членов ГУАМ.

Результаты деятельности направленны на создание условий для расширения взаимодействия между государств-членов ГУАМ в сфере электронной торговли и эффективному использованию транспортно-логистических возможностей.

Переход на онлайн-платформу "Виртуальный торговый узел ГУАМ".