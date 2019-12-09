Начал работу сайт "Виртуальный торговый узел ГУАМ", на котором пользователи могут ознакомиться с основной информацией о деятельности стран организации в области таможни, туризма и транспорта, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ГУАМ.
Целью функционирования виртуального торгового узла ГУАМ выступает создание условий для оказания электронных услуг при осуществлении внешнеэкономической деятельности в рамках зоны свободной торговли и транспортного коридора ГУАМ, а также предоставления актуальной информации о рынке и товарообороте государств-членов ГУАМ.
Результаты деятельности направленны на создание условий для расширения взаимодействия между государств-членов ГУАМ в сфере электронной торговли и эффективному использованию транспортно-логистических возможностей.
Переход на онлайн-платформу "Виртуальный торговый узел ГУАМ".
News DepartmentАвтор новости