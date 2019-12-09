 Наверх

Начал работу сайт "Виртуальный торговый узел ГУАМ"

​Начал работу сайт "Виртуальный торговый узел ГУАМ"
© Report

Начал работу сайт "Виртуальный торговый узел ГУАМ", на котором пользователи могут ознакомиться с основной информацией о деятельности стран организации в области таможни, туризма и транспорта, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ГУАМ.

Целью функционирования виртуального торгового узла ГУАМ выступает создание условий для оказания электронных услуг при осуществлении внешнеэкономической деятельности в рамках зоны свободной торговли и транспортного коридора ГУАМ, а также предоставления актуальной информации о рынке и товарообороте государств-членов ГУАМ.

Результаты деятельности направленны на создание условий для расширения взаимодействия между государств-членов ГУАМ в сфере электронной торговли и эффективному использованию транспортно-логистических возможностей.

Переход на онлайн-платформу "Виртуальный торговый узел ГУАМ".

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!