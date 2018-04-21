Нацфонды России и Турции намерены инвестировать по 500 млн долларов в совместные проекты

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Фонд национального благосостояния Турции собираются инвестировать по 500 млн долларов в совместные проекты.

Как передает Report, об этом в интервью агентству Anadolu заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Созданный в 2017 году Российско-турецкий инвестиционный фонд нацелен на укрепление экономических отношений между двумя странами и увеличение потока инвестиций. РФПИ и Фонд национального благосостояния Турции намерены инвестировать по 500 млн долларов в проекты, которые послужат реализации указанных целей. Основное внимание будет уделяться инфраструктурным проектам, сферам здравоохранения и информационных технологий", - заявил К.Дмитриев.

По его словам, экономические связи способствуют налаживанию или укреплению политических отношений между странами.

"В этой связи инвестиционные фонды можно назвать своего рода представителями сферы финансовой дипломатии", - подчеркнул глава РФПИ.