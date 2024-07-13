В Ханкенди состоялось заседание рабочей группы по экономическим вопросам Межведомственного центра

В городе Ханкенди состоялось заседание рабочей группы по экономическим вопросам Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Ре

В городе Ханкенди состоялось заседание рабочей группы по экономическим вопросам Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики.

Как сообщили Report в Министерстве экономики, первый заместитель министра экономики, руководитель рабочей группы Эльнур Алиев отметил, что в соответствии с поручениями главы государства по развитию освобожденных от оккупации территорий реализуются комплексные программы, широкомасштабные восстановительно-строительные меры, в том числе инфраструктурные проекты.

Было отмечено, что работы, проводимые в целях создания благоприятных условий для ускорения экономического возрождения и повышения инвестиционной привлекательности на освобожденных от оккупации территориях, в том числе налоговые и таможенные льготы, расширение доступа предпринимателей к финансовым ресурсам, субсидирование взносов социального страхования и другие льготы увеличат объемы инвестиций в регион за счет всестороннего продвижения частных инициатив и развития партнерства между государственным и частным секторами. Было сообщено, что инструменты стимулирования и льготы придадут импульс формированию безопасного и достойного уровня жизни не только в Карабаха, но и в целом в регионе, эффективному использованию социально-экономического потенциала во имя благосостояния народа, особенно повышению качества человеческого капитала, развитию науки и наукоемких сфер, росту производительности труда и конкурентоспособности, занятости.

Специальный представитель президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов проинформировал о процессе восстановления и реконструкции инфраструктуры в населенных пунктах, возвращении населения в родные края, процессе обеспечения занятости. Было отмечено, что в регионе существуют благоприятные возможности для предпринимательской деятельности по различным направлениям, и предприниматели могут воспользоваться бизнес-возможностями. Было подчеркнуто, что в городе Ханкенди и прилегающих районах предпринимателями реализуются проекты различного направления, и к этим проектам привлечены в основном возвращающееся население.

На мероприятии другие члены рабочей группы представили информацию о работе, проводимой структурами, которые они представляют, с целью экономической реинтеграции наших освобожденных от оккупации территорий.

На встрече были обсуждены направления ускорения экономического возрождения на освобожденных от оккупации территориях, повышения инвестиционной привлекательности региона и обеспечения устойчивой занятости, даны соответствующие поручения по реализации необходимых мер.