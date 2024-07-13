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В Ханкенди состоялось заседание рабочей группы по экономическим вопросам Межведомственного центра

В Ханкенди состоялось заседание рабочей группы по экономическим вопросам Межведомственного центра В городе Ханкенди состоялось заседание рабочей группы по экономическим вопросам Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Ре
Бизнес
13 июля 2024 г. 15:29
В Ханкенди состоялось заседание рабочей группы по экономическим вопросам Межведомственного центра

В городе Ханкенди состоялось заседание рабочей группы по экономическим вопросам Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики.

Как сообщили Report в Министерстве экономики, первый заместитель министра экономики, руководитель рабочей группы Эльнур Алиев отметил, что в соответствии с поручениями главы государства по развитию освобожденных от оккупации территорий реализуются комплексные программы, широкомасштабные восстановительно-строительные меры, в том числе инфраструктурные проекты.

Было отмечено, что работы, проводимые в целях создания благоприятных условий для ускорения экономического возрождения и повышения инвестиционной привлекательности на освобожденных от оккупации территориях, в том числе налоговые и таможенные льготы, расширение доступа предпринимателей к финансовым ресурсам, субсидирование взносов социального страхования и другие льготы увеличат объемы инвестиций в регион за счет всестороннего продвижения частных инициатив и развития партнерства между государственным и частным секторами. Было сообщено, что инструменты стимулирования и льготы придадут импульс формированию безопасного и достойного уровня жизни не только в Карабаха, но и в целом в регионе, эффективному использованию социально-экономического потенциала во имя благосостояния народа, особенно повышению качества человеческого капитала, развитию науки и наукоемких сфер, росту производительности труда и конкурентоспособности, занятости.

Специальный представитель президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов проинформировал о процессе восстановления и реконструкции инфраструктуры в населенных пунктах, возвращении населения в родные края, процессе обеспечения занятости. Было отмечено, что в регионе существуют благоприятные возможности для предпринимательской деятельности по различным направлениям, и предприниматели могут воспользоваться бизнес-возможностями. Было подчеркнуто, что в городе Ханкенди и прилегающих районах предпринимателями реализуются проекты различного направления, и к этим проектам привлечены в основном возвращающееся население.

На мероприятии другие члены рабочей группы представили информацию о работе, проводимой структурами, которые они представляют, с целью экономической реинтеграции наших освобожденных от оккупации территорий.

На встрече были обсуждены направления ускорения экономического возрождения на освобожденных от оккупации территориях, повышения инвестиционной привлекательности региона и обеспечения устойчивой занятости, даны соответствующие поручения по реализации необходимых мер.

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