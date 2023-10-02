На заседании Наблюдательного совета KOBİA обсуждены приоритеты на предстоящий год

На очередном заседании Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана обсуждены приоритеты на предстоящий год.

На очередном заседании Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана обсуждены приоритеты на предстоящий год.

Как передает Report , об этом председатель правления Агентства Орхан Мамедов написал в соцсети Х (ранее Twitter).

"На заседании Наблюдательного совета KOBİA под руководством министра экономики Микаила Джаббарова представили информацию о нашей деятельности, обсудили приоритеты на предстоящий год. Члены совета также ознакомились с деятельностью Бакинского дома МСБ, встретились с коллективом KOBİA", - отметил О.Мамедов.