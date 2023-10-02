На заседании Наблюдательного совета KOBİA обсуждены приоритеты на предстоящий год
На заседании Наблюдательного совета KOBİA обсуждены приоритеты на предстоящий годНа очередном заседании Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана обсуждены приоритеты на предстоящий год.
На очередном заседании Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана обсуждены приоритеты на предстоящий год.
Как передает Report, об этом председатель правления Агентства Орхан Мамедов написал в соцсети Х (ранее Twitter).
"На заседании Наблюдательного совета KOBİA под руководством министра экономики Микаила Джаббарова представили информацию о нашей деятельности, обсудили приоритеты на предстоящий год. Члены совета также ознакомились с деятельностью Бакинского дома МСБ, встретились с коллективом KOBİA", - отметил О.Мамедов.
İqtisadiyyat naziri cənab @MikayilJabbarov-un rəhbərliyi ilə #KOBİA-nın Müşahidə Şurasının iclasında fəaliyyətimizə dair məlumat verdik, gələn ilin prioritetlərini müzakirə etdik. Şuranın üzvləri həmçinin @BakiKOBevi-nin fəaliyyətilə tanış olub, KOBİA-nın kollektivi ilə görüşüb. pic.twitter.com/qfmcKIjAbp