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На выставке Rebuild Karabakh представлены товары и услуги 12 субъектов МСП

На выставке Rebuild Karabakh представлены товары и услуги 12 субъектов МСП На международной выставке "Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха" ‒ Rebuild Karabakh на стенде, организованном Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики, представлены товары и услуги 12 субъектов МСП, рабо
Бизнес
19 октября 2022 г. 17:28
На выставке Rebuild Karabakh представлены товары и услуги 12 субъектов МСП

На международной выставке "Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха" ‒ Rebuild Karabakh на стенде, организованном Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики, представлены товары и услуги 12 субъектов МСП, работающих в таких областях, как строительство, промышленность, ИКТ, дизайн, проектирование и ремонт.

Как сообщает Report, в рамках выставки прошла панельная дискуссия на тему "Бизнес- и инвестиционные возможности в Карабахе". Также на стенде KOBİA созданы условия для встреч бизнесменов.

Сегодня в Бакинском Экспо-центре начали работу вторая Азербайджанская международная выставка "Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха" - Rebuild Karabakh, 27-я Азербайджанская международная выставка "Строительство" и 14-я Международная выставка "Отопление, вентиляция, кондиционирование, водоснабжение, сантехника и бассейны".

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Версия на азербайджанском языке Фото“Rebuild Karabakh” sərgisində 12 KOB subyektinin məhsul və xidmətləri nümayiş olunur

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