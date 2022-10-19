На выставке Rebuild Karabakh представлены товары и услуги 12 субъектов МСП

На международной выставке "Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха" ‒ Rebuild Karabakh на стенде, организованном Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики, представлены товары и услуги 12 субъектов МСП, рабо

На международной выставке "Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха" ‒ Rebuild Karabakh на стенде, организованном Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики, представлены товары и услуги 12 субъектов МСП, работающих в таких областях, как строительство, промышленность, ИКТ, дизайн, проектирование и ремонт.

Как сообщает Report, в рамках выставки прошла панельная дискуссия на тему "Бизнес- и инвестиционные возможности в Карабахе". Также на стенде KOBİA созданы условия для встреч бизнесменов.

Сегодня в Бакинском Экспо-центре начали работу вторая Азербайджанская международная выставка "Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха" - Rebuild Karabakh, 27-я Азербайджанская международная выставка "Строительство" и 14-я Международная выставка "Отопление, вентиляция, кондиционирование, водоснабжение, сантехника и бассейны".