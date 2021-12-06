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Для ведение бизнеса в Карабахе поступило более 900 заявок

Для ведение бизнеса в Карабахе поступило более 900 заявок В Министерство экономики поступило более 900 обращений от желающих построить бизнес на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.
Бизнес
6 декабря 2021 г. 12:18
Для ведение бизнеса в Карабахе поступило более 900 заявок

В Министерство экономики поступило более 900 обращений от предпринимателей, желающих заниматься бизнесом на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра Сахиб Алекперов на научно-практической конференции "Возможности инновационного экономического развития на освобожденных от оккупации территориях" в Шамахе.

По его словам, треть заявок поступила от иностранных граждан, а остальные от местных компаний и предпринимателей.

"Потенциальные проекты вносятся в информационную базу. Сейчас разрабатываются предложения, в которых будут отражены такие меры поддержки, как введение налоговых, таможенных и коммунальных льгот, облегчение доступа к финансовым ресурсам (выдача банковских кредитов под государственные гарантии)", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Qarabağda biznes fəaliyyəti göstərmək üçün 900-dan çox müraciət daxil olub

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