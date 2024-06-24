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Tesla сократила не менее 14% штата в этом году

Tesla сократила не менее 14% штата в этом году Американский производитель электромобилей Tesla сократила не менее 14% штата в этом году.
Бизнес
24 июня 2024 г. 19:00
Tesla сократила не менее 14% штата в этом году

Американский производитель электромобилей Tesla сократила не менее 14% штата в этом году.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает CNBC на основе внутренних данных компании.

В списке рассылки Tesla "для всех сотрудников" по состоянию на 17 июня находилось чуть более 121 тыс. человек, включая временных работников. В официальной отчетности за четвертый квартал 2023 года сообщалось, что на конец декабря в компании работало 140,47 тыс. человек.

Главный исполнительный директор компании Илон Маск 17 июня отправил электронное письмо всем сотрудникам, в котором говорилось, что "в течение следующих нескольких недель Tesla проведет всеобъемлющий анализ, чтобы предоставить гранты с опционами (на акции компании) за исключительные результаты". Он добавил, что такие гранты также будут предоставлены "любому, кто сделает что-то выдающееся для компании".

Объявление об увольнениях было сделано в апреле. Тогда Маск говорил о намерении сократить свыше 10% сотрудников.

В первом квартале выручка Tesla упала на 9%, что стало самым значительным снижением с 2021 года.

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