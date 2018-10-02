На Украине решили создать резерв нефти

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Госрезерв Украины разработал законопроект по созданию резерва нефти в стране, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Отмечается, что резерв нефти и нефтепродуктов будет разработан на случай чрезвычайных ситуаций. В государственном секторе будет храниться 70% запаса, остальное распределят между частными предприятиями.

"Этот законопроект писался в течение последних 5 месяцев. На сегодня он находится на согласовании в Энергетическом сообществе и движется при поддержке представительства ЕС в Украине", - заявил глава Госрезерва Украины Владимир Мосийчук.